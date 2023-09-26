Esenyurt'ta kafede çıkan kavgada 1 kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı

- İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, kafede çıkan kavgada 1 kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.