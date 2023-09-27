Esenyurt'ta kafede bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi
Esenyurt'ta bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Esenyurt'ta kafede bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Akçaburgaz Mahallesi Ali Fahri Orman Caddesi'ndeki kafede dün akşam alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada Seçkin B'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Bayram K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa