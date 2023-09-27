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Esenyurt'ta kafede bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi

Esenyurt'ta bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.