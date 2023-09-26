Esenyurt'ta Kafede Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü

Veysel TİMDU / ESENYURT'ta bir kafede bir araya gelen Seçkin B. ve Bayram K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Seçkin B., boğazından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Bayram K., polis merkezine götürüldü.

Olay, 21.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede bir araya gelen Seçkin B. ve Bayram K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, eline bıçak alan Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Ağır şekilde yaralanan Seçkin B. olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Bayram K., kafenin içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Seçkin B.'nin yakınlarının kafeye gelmesiyle olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla cadde emniyet şeridi ile kapattıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kafede yaptıkları çalışmaların ardından Seçkin B.nin cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumuna götürüldü.