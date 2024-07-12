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Esenyurt'ta kadının parçalandığı dehşet evi görüntülendi

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Esenyurt'ta iş görüşmesi bahanesiyle eve çağırdığı Erva Raziye Asar'ı boğduktan sonra cesedini 6 parçaya böldüğü Fethi D.'nin dehşet evi görüntülendi. Fethi D.'nin komşusu, 'Hiçbir anlam veremiyorum burada öğrendik' dedi.

Esenyurt'ta kadının parçalandığı dehşet evi görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta iş görüşmesi bahanesiyle eve çağırdığı Erva Raziye Asar'ı boğduktan sonra cesedini 6 parçaya böldüğü Fethi D.'nin dehşet evi görüntülendi. Fethi D.'nin komşusu, " Hiçbir anlam veremiyorum burada öğrendik" dedi.

Olay Esenyurt'ta yaşanmış Fethi D. isimli şahıs iş bahanesiyle çağırdığı Erva Raziye Asar'ı boğduktan sonra 6 parçaya kesip Beylikdüzü'nde bir inşaata atmıştı. Olayın Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandığı ev görüntülendi. Yaşanan olayla ilgili Fethi D.'nin komşuları şaşkın olduklarını olayı ise polislerin gelmesiyle öğrendiklerini söyledi. Olayın yaşandığı yerde Fethi D.'nin komşusu olan bir vatandaş, " Kendisini şahsen tanımıyorum arada sırada burada görüyordum o kadar. Vallahi bizde çok şaşırdık. Bizde anlam veremedik. Öğlen öğrendik yaşanan olayları. Hiçbir anlam veremiyorum yaptıklarına" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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