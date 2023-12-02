Esenyurt'ta Kadına Otomobille Taciz

Esenyurt'ta sokakta kucağında çocuğuyla yürüdüğü esnada bir kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan F.K., polis ekiple tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 29 Kasım 2023 tarihinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi meydana gelmişti. Sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan sürücü F.K., kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaşmış, kadının önüne geçmesini bekleyen sürücü aracının camından çıkarak eli ile kadına dokunarak taciz etmişti. Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam ederken, yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri plakadan şüphelinin kimliğinin tespit etti. Adresi tespit edilen F.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K., adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL