Esenyurt'ta Kadın Kılığına Giren Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta kadın kılığına girerek husumetlisine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta galericiler sitesinde kadın kılığına girerek husumetlisine otomatik silahla kurşun yağdıran şahıs, yurtdışına kaçarken yakalandı. Polis ekipleri tarafından olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alınırken, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana gelmişti. Kadın kılığına giren bir şüpheli, daha önce aralarında husumet bulunduğu A.T. Çapkurt'a otomatik silahla kurşun yağdırmıştı. Şüpheli, husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken silahını düşürmüştü. Silahı düştüğü yerde bırakan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Yurtdışına kaçarken yakalandı

Yapılan çalışmalarda, husumetlisine kurşun yağdıran şahsın kimliği Y.G olarak belirlendi. İncelemelerde, şüphelinin yurtdışına kaçacağını tespit eden ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, şüpheliyi Edirne İli Askeri Yasak Bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, B.K, C.U ve K.A isimli şüphelilerin olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.