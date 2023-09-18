Esenyurt'ta Kadın Cinayeti: Tartıştığı Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar ile eşi Peri Dağlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Ramazan Dağlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelinin olayın ardından elinde bıçakla kaçma anı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi.