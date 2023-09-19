Esenyurt'ta öldürülen kadınla ilgili kaymakamlıktan açıklama

Esenyurt'ta bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ESENYURT'ta işlenen kadın cinayetiyle ilgili Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.09.2023 tarihinde P.D. isimli kadının tehdit edildiği yönünde ihbar almıştır. Alınan ihbar üzerine emniyet güçleri şahsın evine giderek işlem yapmış, ancak P.D.'nin ifadesinde, evde oldukları esnada polis ekiplerinin ikamete gelerek kendilerini büro amirliğine getirdiklerini, herhangi bir şikayetinin ya da önleyici tedbir kararı talebinin olmadığını beyan etmiştir" denildi.

Esenyurt'ta bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kadının daha önce şikayetçi olduğu iddialarıyla ilgili Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 Eylül saat 08.00 sıralarında ilçemizde meydana gelen olayda P.D. isimli kadın, eşi R.D. tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olup, kaldırıldığı Esenyurt Devlet Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından kaçan şüpheli R.D. ise emniyet ekiplerimizin yaptığı çalışma sonucunda yakalanmıştır "denildi.

Açıklamanın devamında, "Olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda ise; Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, 10.09.2023 tarihinde P.D. isimli kadının tehdit edildiği yönünde ihbar almıştır. Alınan ihbar üzerine emniyet güçleri şahsın evine giderek işlem yapmış, ancak P.D.'nin ifadesinde, evde oldukları esnada polis ekiplerinin ikamete gelerek kendilerini büro amirliğine getirdiklerini, herhangi bir şikayetinin ya da önleyici tedbir kararı talebinin olmadığını beyan etmiştir. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir" bilgileri yer aldı.