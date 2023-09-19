Esenyurt'ta Kadın Cinayeti: Şikayetçi Olmamış

Esenyurt Kaymakamlığı, Peri Dağlar'ın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayda, daha önce yaşadıkları kavga nedeniyle polis merkezine şikayetçi olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Esenyurt Kaymakamlığı, dün Peri Dağlar'ın kendisini bıçakla öldüren kocasından, daha önce yaşadıkları kavga nedeniyle götürüldüğü polis merkezinde şikayetçi olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Esenyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede dün meydana gelen olayda Peri Dağlar'ın eşi Ramazan Dağlar tarafından bıçakla öldürüldüğü, kaçan şüphelinin de polis ekiplerince yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 10 Eylül Pazar günü Peri Dağlar'ın tehdit edildiği yönünde ihbar üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gittiği anlatıldı.

Peri Dağlar'ın ifadesinde, "Evde oldukları esnada polis ekiplerinin ikamete gelerek kendilerini büro amirliğine getirdiklerini, herhangi bir şikayetinin ya da önleyici tedbir kararı talebinin olmadığını" beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.