Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 15 Gözaltı

ESENYURT'ta mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine kaçak göçmenlerin kaldığı tespit edilen daireye baskın yapıldı. Kaçak göçmenlerin bazıları polise zorluk çıkarırken, 15 göçmen gözaltına alındı.

Olay, 29 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Akbaba sokakta yaşandı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren göçmenlerin bir daire içerisinde kalabalık gruplar halinde kalmasından ve sürekli değişik insanların gelmesinden rahatsız olan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, göçmenlerin bulunduğu daireye baskın yaptı. Yakaladıkları kaçak göçmenleri emniyete götürmeye çalışan ekiplere, bazı göçmenler zorluk çıkardı. 15 kaçak göçmen polis merkezine götürülürken, ekipler, göçmenleri getiren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Aydın Dalgıç, "Bu daire, yaklaşık olarak ağustos ayının birinden itibaren kiraya verilmişti. Ev sahibi, Hakkari Yüksekovalı 3 genç arkadaşa kiraya vermişti burayı. Ama bir hafta, on gün sonra iş değişti. Her akşam mülteci 15, 20 kişi Hatay ve Bursa plakalı araçlarla geliyor. Devamlı gelip giden bu mülteciler varken, 10, 15 tane mülteci varken bir de bayanlar geliyor. Birileri, dışarıdan gelenleri buraya bırakıyor, buradan çıkanları götürüyorlar" dedi.