Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Kanalda Yakalandı

Esenyurt'ta yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşayan kaçak göçmen, zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı belirtildi.

ESENYURT'ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği kanalda yaşadığı belirlenen kaçak göçmen yakalandı.

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yer altı kablolarının çektiği kanalın girişinde yaşayan kaçak göçmen, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi. Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan kaçağın 3 gün boyunca kanal girişinde yaşadığı öne sürüldü.

Kaçağın çıkarıldığı kanal girişinde eşyaları da bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.