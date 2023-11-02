Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Denetimi

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimde, bir kaçak göçmen tespit edilirken, denetim sırasında kaçan bir kişi ise polisler tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında girilen iş yerlerinde yabancı uyrukluların oturum izinlerinin olup olmadığına ve ülkeye kaçak yollar ile girip girmediklerine bakıldı. Evraklarında eksik bulunan bir yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere polis merkezine götürüldü. Denetim sırasında, polisleri gördükten sonra kaçmaya başlayan bir kişi, kovalamaca sonucu ara sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.