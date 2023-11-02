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Esenyurt'ta Kaçak Göçmen Denetimi

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Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimde, bir kaçak göçmen tespit edilirken, denetim sırasında kaçan bir kişi ise polisler tarafından yakalandı.

ESENYURT'ta kaçak göçmenlere yönelik denetimde, tek tek iş yerlerine giren polis ekipleri, çalışan yabancı uyrukluların evrak ve GBT sorgulamasını yaptı. Tespit edilen bir kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken denetim sırasında polislerden kaçan bir kişi, kovalamaca sonrası ara sokakta yakalandı.

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında girilen iş yerlerinde yabancı uyrukluların oturum izinlerinin olup olmadığına ve ülkeye kaçak yollar ile girip girmediklerine bakıldı. Evraklarında eksik bulunan bir yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere polis merkezine götürüldü. Denetim sırasında, polisleri gördükten sonra kaçmaya başlayan bir kişi, kovalamaca sonucu ara sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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