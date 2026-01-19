Haberler

İşyerini mermi yağmuruna tuttu, elini kolunu sallayarak uzaklaştı: O anlar kamerada

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, bir pasaj içerisindeki işyerini defalarca kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adamın rahat tavırları dikkat çekti. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, pasaj içerisinde bulunan işyerini mermi yağmuruna tuttu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam, saniyeler içerisinde defalarca ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir pasajda yaşandı. Yanında bir arkadaşı ile işyerinin önüne gelen şahıs, silahını çekere işyerini kurşunladı. Saniyeler içerisinde defalarca ateş ederek olay yerinden uzaklaşan adamın rahat tavırları ise dikkat çekti. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edilirken, şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. İşyerinin mermi yağmuruna tutulduğu o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
