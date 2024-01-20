Esenyurt'ta işten çıkarılan genç marketin cips standını devirdi

Esenyurt'ta işten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir tekel markette yarı zamanlı çalışan genç, iş yeri sahibi ile anlaşamayınca işten çıkarıldı. Durum sonrası marketin önüne gelen genç, cips standını alıp zarar vermek için devirerek kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki bir tekel markette meydana geldi. İddiaya göre markette bir süredir yarı zamanlı çalışan Önder T. isimli genç, iş yeri sahibi ile anlaşamayınca işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen genç, akşam saatlerinde marketin önüne geldi. İş yerinin önündeki cips standını merdivenlere doğru sürükleyen şahıs, standı devirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayla ilgili iş yeri sahibinin ise karakola giderek şikayet edeceği belirtildi. Yaşanan o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"İşine son verilince hazmedemedi"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Kadir Akdağ, "O arkadaş daha önce burada yarı zamanlı çalışıyordu. Ben ve iş yeri sahibi daha önce birkaç yanlış hareketini gördük. Biz kendisini uyardık. O da aldırış etmedi. Biz de işine son verdik. O bunu hazmedemedi. Gelip bu şekilde zarar vermeye başladı. Daha önce de iş yeri sahibinin anne - babasına terbiyesizlik yaptı. Artık insanların sabrı kalmadı. Karakola gidip polise başvuracağız. Cips standını alıp merdivenlerden aşağı atıyor ve zarar vermeye çalışıyor" dedi.