İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı

Esenyurt'ta bir inşaat alanında meydana gelen yangında, 3 katlı işçi konteyneri tamamen alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, içerideki işçiler tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 400 kişilik konteynerin alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi.

Olay, Esenyurt Orhan Gazi Mahallesinde bir inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin kaldığı 3 katlı 400 metrekare konteynerde öğle arasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm konteyneri kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan işçiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının ilk çıktığı anda yangın tüplerinin boş olması nedeniyle işçilerin alevlere müdahale edemediği öğrenildi. 400 kişilik konteynerin yanma anı havadan görüntülendi.

İnşaat işçisi Eyüp Yavuz, "Kablodan başladı ve yayıldı. Yangın tüpleri boştu. Dolu olsaydı kurtarırdık. Yatan kişilerin hepsini uyandırıp dışarı çıkardık. 400 ile 600 arasında kalan kişi var. Her şey yandı. Öğle arasında molasındaydık. Camlar patladı" dedi.

Şantiyede çalışan Orhan Çoban, "Öğle molasındaydık. Saatimiz dolmuş işe gidiyorduk. Bir kapıdan duman çıkıyordu. Tüple müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu. Yetkililere haber verdim. Hep tedbirsizlikten dikkatsizlikten biz şu an bunu yaşıyoruz. Can kaybı yaralanma yok ama elbiselerimiz, kimliklerimiz hepsi içeride kaldı. Şu an mağduruz. Kimse çözemedi yangının nasıl çıktığını" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

