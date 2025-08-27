Esenyurt'ta İş Yerine Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Esenyurt'ta bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'ta Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre bir şahıs pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ateş açan şüphelinin Ş.T.C. (20) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL