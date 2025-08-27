Esenyurt'ta İş Yerine Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Yakalandı
Esenyurt ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 20 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 9 Ağustos'ta Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre bir şahıs pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açmıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ateş açan şüphelinin Ş.T.C. (20) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa