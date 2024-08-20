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Esenyurt'ta iş yerinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında meydana gelen kazada, baskı makinesine sıkışan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Diğer işçinin tedavisi ise devam ediyor.

Esenyurt'ta iş yerinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Baskı makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında yaşanan kazada, yabancı uyruklu Sammy Wameli ve Serdar Yüksel, baskı makinesine sıkıştı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Serdar Yüksel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Sammy Wameli'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Ambalaj fabrikasında çalışan Serdar Yüksel ve Sammy Wameli kaza sonucunda baskı makinesine sıkıştı. Diğer çalışanlar 2 arkadaşının çığlıklarını duyunca hemen durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri baskı makinesinde sıkışan iki işçiyi kurtarırken, sağlık ekipleri Serdar Yüksel ve Sammy Wameli'i ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Serdar Yüksel'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Sammy Wameli'nin ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt 3-sayfa İş Kazası Güvenlik Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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