Esenyurt'ta İş Yeri Kurşunlayan İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir iş yerini kurşunlayan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından güvenlik kameralarındaki görüntüler incelendi ve şüphelilere ulaşıldı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklandı.

Esenyurt'ta iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 15 Kasım'da Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde yürüyen 2 şüpheli bir iş yerini kurşunladı. İş yerine kurşun yağdıran şüpheliler ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli Y.O. ve A.O. isimli şahısları yakaladı. Yapılan çalışmalarda, iş yeri sahibinin zaman zaman tehdit aldığı olayın bu sebeple meydana geldiği belirlendi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 2 şüphelinin iş yerini kurşunladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
