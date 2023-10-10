Esenyurt'ta İranlı genç 25. kattan düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir sitede market çalışan İranlı genç, henüz belirlenemeyen bir sebeple 25. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenyurt'ta İran uyruklu bir genç, 25'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Gencin yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sitenin marketinde çalışan İranlı genç, 25'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin marketinde çalışan İranlı Mohammadamın B., henüz belirlenemeyen bir sebeple 25'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Düşen genci gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İranlı gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm haberini alan yakınları siteye gelerek sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, gencin bir süredir borçları nedeniyle çevresinden para istediği öğrenildi.