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Esenyurt'ta İnternet Kafe Çıkışında Gençler Arasında Kavga

Esenyurt'ta İnternet Kafe Çıkışında Gençler Arasında Kavga
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İstanbul Esenyurt'ta bir internet kafe çıkışında gençler, bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta internet kafe çıkışı gençler bilinmeyen bir nedenden dolayı tekmeli yumruklu kavga etti. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafe çıkışında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda bir birine giren gençleri çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gençlerin kavga ettiği ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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