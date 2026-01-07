Esenyurt'ta işçilerin kaldığı büyük konteyner alev alev yandı

Esenyurt'ta bulunan bir inşaat alanında yer alan işçilerin kaldığı büyük konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan konteyner havadan görüntülenirken, dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışması devam ediyor.

Esenyurt Orhan Gazi Mahallesinde bir inşaat alanında yer alan işçilerin kaldığı büyük konteynırda öğle arasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm konteynırı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan işçiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. - İSTANBUL