Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga: Sokaklar Savaşa Döndü

Esenyurt'ta İki Grup Arasında Kavga: Sokaklar Savaşa Döndü
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada sopa ve copların kullanıldığı görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, geçici olarak çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Sopa ve copla birbirine saldıran tarafları çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerine sopa ve copla saldırırken, bir kadında yakınlarını korumak için karşı tarafa saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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