Esenyurt'ta iki grup birbirine girdi, bir şahıs havaya ateş açarak ayırmaya çalıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Taraflardan biri havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre olay gece Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan kavga kameraya yansıdı. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, kavgayı ayırmak isteyen bir kişiyi havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.