Esenyurt'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga Çıktı

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.