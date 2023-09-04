Esenyurt'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga Çıktı
Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pınar Mahallesi 1498. Sokak'ta dün 23.30 sıralarında husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - 3. Sayfa