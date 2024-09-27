Esenyurt'ta Huzur Uygulaması: Aranan Şahıslar ve Silahlar Ele Geçirildi
İstanbul Esenyurt'ta polis tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan dört şahıs yakalanırken, iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Çeşitli suçlardan gözaltına alınan şahısların yanı sıra, yoklama kaçağı olanlar tespit edildi ve 12 araca para cezası uygulandı.
Esenyurt'ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada aranan şahıslar ve uyuşturucu madde ticareti şüphelileri yakalanırken 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması kontrolü ve üst araması yapıldı. Uygulamalarda 4 aranan şahıs, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çeşitli narkotik madde, tütün ve iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada 4 yoklama kaçağı tespit edilirken 12 araca ise toplam 86 bin 851 lira para cezası uygulandı.