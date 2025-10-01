Haberler

Esenyurt'ta Husumetli İki Aile Arasında Kavga Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı ve polis müdahalesiyle sona erdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1214. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki komşu aile sokakta karşılaştı. Kadınların birbirine laf atmasıyla ortalık karıştı. Ellerine sopa alan iki grup, birbirlerine vurmaya başladı. Kavgaya dahil olan ailelerin akrabaları da araçlarından inip taş fırlattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle iki taraf olay yerinden ayrıldı.

Film sahnelerini aratmayan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.