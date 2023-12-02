Esenyurt'ta Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Esenyurt'ta farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

22 ve 29 Kasım tarihlerinde Esenyurt'ta iş yerlerinden hırsızlık olayı yaşanması nedeniyle vatandaşlar ihbarda bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerden Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir kafeye saat 05.30'da bir şahsın camı aralayarak içeri girdiği ve kasadan 750 TL para alarak uzaklaştığı, Sultaniye Mahallesi'nde bulunan bir telefon dükkanına iş yeri açık olduğu saatlerde bir şahsın içeri girerek rafta bulunan cep telefonunu montunun içerisine saklayarak alıp çıktığı tespit edildi. Kimlik bilgilerine ulaşılan F.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs üzerine yapılan sorgulamada daha önceden 20 adet farklı suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL