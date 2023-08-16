Esenyurt'ta Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Esenyurt'ta bir sanayi sitesinde bulunan bir dükkanın önünde hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, araç sahibi tarafından sopayla kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta sanayi sitesi içerisindeki bir dükkanın önünde bulunan hafif ticari araçtan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, araç sahibine yakalandı. Araç sahibinin şüpheliyi sopayla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Sanayi Sitesi'ne gelen bir şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra bir aracı gözüne kestirdi. Şüpheli, saat 19.15 sıralarında aracın yanına geldi. Hafif ticari aracın camından içeri bakıp, bagaj kapısını açan şüpheli, hırsızlık yapacağı sırada araç sahibine yakalandı. Araç sahibi, eline aldığı sopayla şüpheliye vurmaya başladı. Hırsız kaçmaya çalışırken, araç sahibi şüpheliyi bir süre kovaladı. O anlar sanayi sitesindeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.