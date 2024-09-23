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Esenyurt'ta Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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Esenyurt'ta bir minibüsten cep telefonu ve cüzdan çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı, ancak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta bir hırsız park halindeki minibüsten cep telefonu ve cüzdanı böyle çaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta araç muayene istasyonunda bulunan park halindeki minibüsten cep telefonu ve cüzdan çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Eylül'de Zafer Mahallesi'ndeki bir araç muayene istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli muayene istasyonunda park halinde olan minibüsten cep telefonu ve cüzdanın çaldı. Cep telefonu ve cüzdanın sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, eşkal bilgilerinden kimliği belirlendi. Şüpheli H.E., 20 Eylül'de polis ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin cep telefonu ve cüzdanı çaldığı anlar yer alıyor.

Esenyurt'ta Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa

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