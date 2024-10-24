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Esenyurt'ta Hijyen Kurallarına Aykırı Et Taşıma İhbarı

Esenyurt'ta Hijyen Kurallarına Aykırı Et Taşıma İhbarı
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İstanbul Esenyurt'ta bir kasap, hijyen kurallarını göz ardı ederek çıplak elleriyle etleri taşıdı ve kirli kartonları etlerin üzerine koyarak aracına yükledi. Çevredekiler duruma tepki gösterdi.

İstanbul Esenyurt'ta hijyen kurallarını hiçe sayan kasap, çıplak elleriyle taşıdığı etlerin üstüne kirli kartonları koyarak aracına yükledi. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir kasap, aracına taşıdığı etleri çıplak elleriyle taşıyarak yükledi. Yere bıraktığı kartonu da etlerin üstüne atan kasap, hijyen kurallarını hiçe sayarken araçlara yüklenen etler götürüldü. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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