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Esenyurt'ta Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla Esenyurt'ta okul önlerinde helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı. Polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaparken, servis sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Esenyurt'ta polis ekipleri, okul önlerinde helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile Esenyurt'ta okulların önünde helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan polis uygulama noktalarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekipleri yer aldı. Uygulamada durdurulan araçlar aranırken, servis sürücüsünün de belgeleri kontrol edildi.

Yapılan denetim noktasında durdurulan bir vatandaş, okul önlerindeki bu asayiş uygulamaları konusundaki memnuniyetini dile getirdi ve polise teşekkür etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, eğitim öğretim sürecinde okul çevrelerindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulamalara devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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