Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde silahlı çatışma anı görüntülendi
Esenyurt'ta Balıkyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, çatışma sırasında büyük panik yaşandığı görüldü. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.
Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma böyle görüntülendi
-Çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı