Esenyurt'ta hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari Kerem K. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü'nden gelen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler Kerem K. isimli şahsın peşine düştü. Şüphelinin geçmiş yıllarda birçok kez işlenen "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından sabıkalı olduğu ayrıca 6 ayrı suçtan arama kaydının da bulunduğu tespit edildi. Kerem K.'nın suçlardan aldığı toplam 22 yıl 11 ay hapis cezası nedeniyle 6 Ekim 2023'ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta operasyon düzenlendi

Polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda firari hükümlünün izine Esenyurt'ta ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla Kerem K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken ardından Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL