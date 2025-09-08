Esenyurt'ta Gürültü Kavgası Yumruk Yumruğa Dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan gürültü kavgası yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Sokağa taşan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, sürekli ses yapan komşularına tepki gösterdi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya döndü. Sokağa taşan olayı diğer aile bireyleri ayırırken, yaşanan o kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL