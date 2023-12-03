Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan günlük kiralık dairede işlenen cinayetin kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan şahısların ve zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde gece 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu bir iki arkadaşına arkadaşına 4 el ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası şüpheli İ.Y iki saat sonra yakalanmıştı.

Cinayetin detayları ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, ölen kişinin isminin Mehmet Ali Polat olduğu belirlendi. İ.Y'nin olay günü evde bulunan şahıslarla aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve olayın meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs Bağcılar'da M.İ. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.İ.'nin üzerinden 1 adet silah ele geçirildi. ölen Mehmet Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.