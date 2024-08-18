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Esenyurt'ta geniş çaplı denetim: Aranan şahıslar yakalandı, sürücülere ceza yağdı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı. Denetimde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, aranan 2 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu madde taşıyan 3 şüpheli tespit edildi ve 4 ayrı sürücüye toplam 53 bin 189 TL trafik cezası uygulandı.

Esenyurt'ta geniş çaplı denetim: Aranan şahıslar yakalandı, sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri tarafından asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı. Denetimde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanırken, aranan 2 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde taşıyan 3 şüphelinin tespit edildiği denetimde, 4 ayrı sürücüye de toplam 53 bin 189 TL trafik cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı yaya devriye ve yol uygulaması gerçekleştirildi. Balıkyolu Mahallesi'nde saat 18: 30- 21: 30 arasında gerçekleştirilen denetimde 150 araç, 40 motosiklet ve 525 şahıs sorgulandı. Şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 1.2 gram marijuana, 1.3 gram skunk, 1.1 gram ot esrar, 1.4 gram bonzai, 2.0 gram metamfetamin, 0.5 gram taş kokain bulundu. Bir başka şahsın üst aramasında da 1.25 gram taş kokain ele geçirildi. Öte yandan, denetimde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. "Tahsis gereği açıkta bırakılan eşya üzerinde hırsızlık" suçu ile "Bilişim sistemleri banka ve ya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığı" suçlarından aranan 2 şüphelinin de yakalandığı denetimde 4 ayrı sürücüye de ceza yağdı. Denetimde 4 sürücüye toplam 53 bin 189 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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