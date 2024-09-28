Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulaması: Gözaltılar ve Para Cezaları

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı, 10 araç trafikten men edildi ve 23 araca toplamda 201 bin TL para cezası kesildi.

Esenyurt'da asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince birçok noktada genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada aranan şahıslar tespit edilerek gözaltına alınırken 10 araç trafikten men edildi. 23 araca ise toplamda 201 bin TL para cezası uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler, Trafik Denetleme Büro Amirliği,Önleyici Hizmetler Şube Ekipleri ve Bekçi Ekipleri'nce genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt'ta 15 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taramasıkontrolü ve üst araması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 9 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 8 adet yoklama kaçağı tespit edildi. 10 araç trafikten men edilirken 23 Araca toplamda 201 bin TL para cezası uygulandı. Toplam 7 şahsa ise narkotik madde kullanımından işlem yapılırken gün içinde yapılan asayiş uygulamalarında da kasten öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulaması: Gözaltılar ve Para Cezaları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa

Yerel Haberler İstanbul Esenyurt Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş trafik Hukuk

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });