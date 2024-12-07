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Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Gözaltı ve Cezalar

Esenyurt'ta Genel Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Gözaltı ve Cezalar
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İstanbul Esenyurt'ta yapılan genel asayiş uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Uygulama kapsamında 57 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suç unsurları ile mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" yapıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, polis ekiplerine uygulamaların önemi hakkında konuşma yaparken ekipler Necmi Kadıoğlu Stadyum'unun önünden toplu şekilde uygulama noktalarına gitti. Şüpheli görülen araçlar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan uygulamalarda 10 aranan şahıs yakalanırken bir kişiye de uyuşturucu madde imal ve ticareti konusundan adli işlem yapıldı. Yapılan işlemde birçok narkotik madde, bir adet telefon, iki adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda 419.376 TL para cezası kesilirken 5 araç trafikten men edildi. Toplam 57 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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