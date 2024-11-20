Esenyurt'ta Gençten Tehlikeli Yolculuk

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, seyir halindeki aracın motor kaputuna tutunarak dakikalarca ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk anlarını ise araç içindeki arkadaşı saniye saniye kayda aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Bir genç, arkadaşlarının kullandığı aracın motor kaputuna tutunarak yolculuk yaptı. Dakikalarca süren ve yürekleri ağza getiren yolculuk anları ise araç içindeki arkadaşı tarafından saniye saniye kayda alındı. - İSTANBUL