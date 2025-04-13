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Esenyurt'ta Gençler Arasında Mahalle Kavgası: Polise Mukavemet ve Biber Gazı Müdahalesi

Esenyurt'ta Gençler Arasında Mahalle Kavgası: Polise Mukavemet ve Biber Gazı Müdahalesi
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İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan küfürleşme, mahalle kavgasına dönüştü. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, kavgaya müdahale eden polise mukavemet gösteren şahıslara biber gazı ile müdahale edildi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta gençler arasındaki küfürleşme mahalle kavgasına dönüştü. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kavga da taraflar güçlükle yatıştırılırken, ekiplere mukavemet gösteren şahıslara biber gazı ile müdahale edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışmada birbiriyle küfürleşen taraflar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma adeta mahalle kavgasına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları güçlükle sakinleştirilirken ekiplerin polise mukavemet gösteren kişilere biber gazıyla müdahale ettiği öğrenildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tartışan tarafların birbirlerine saldırdığı, olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkardığı ve ekiplerin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı. Polisin müdahalesiyle sakinleştirilen kavgada, ekiplere zorluk çıkaran şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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