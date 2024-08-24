Esenyurt'ta Genç Kızın Evde Ölü Bulunması

İstanbul Esenyurt'ta ailesinin haber alamadığı genç kız evinde ölü bulundu. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde Büşra Kocagöz'ün yerde cansız bedeni bulunurken, ölüm nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerine İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Ablası sabah erken saatlerden itibaren aradığı Büşra Kocagöz'e uzun süre ulaşmadı. Endişelenen abla durumu yetkililere haber verirken, daireye giren itfaiye ekipleri Kocagöz'ün yerde yatan cansız bedenine ulaştı. Genç kızın erkek arkadaşı ile yaşadığı ve dün şehir dışına çıktığı öğrenildi. Yetkililer ölüm nedeninin öğrenilmesi için inceleme başlatırken, Kocagöz'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL