Esenyurt'ta Genç Kıza Tartışmalı Taciz İddiası

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu genç kıza sözlü tacizde bulundu ve arabasına almak için ısrar etti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen genç kıza sözlü tacizde bulundu. "Kahve içelim" diyerek kızı arabasına bindirmeye çalışan adam, "Hayır" cevabına rağmen dakikalarca ısrar etti. Yaşananlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başladı. Yanında duran adam camı açarak "Kahve içelim" derken, genç kız "Hayır" diyerek tepki verdi. Cevabı beğenmeyen adam uzun süre genç kızı ısrarla arabasına davet ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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