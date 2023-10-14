Esenyurt'ta Genç Kıza Taciz İddiası: Şüpheli Darp Edildi

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahsın genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli şüpheliyi darp etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta bir kişi taciz iddiası üzerine sokak ortasında darp edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahsın genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine mahalleli sokağa gelerek şüpheliyi darp etti. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıs, yaşadığı sokakta oturan bir kızı taciz etmeye başladı. Olayı öğrenen kızın yakınları ise şahsın yanına giderek tartışmaya başladı. Şahsı dövmeye başlayan adamlara, şüphelinin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi eline sopa alarak engel olmaya çalıştı. Şahıs bir süre sonra linç edilmemek için evin içine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarılan şahıs, ekip aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise sokaktaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.