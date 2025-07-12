Esenyurt'ta Genç Kıza Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu genç kıza sözlü tacizde bulunan şüpheli, Emniyet tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolda yürüyen genç kıza sözlü tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

10 Temmuz Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başlamış, yanında duran adam camı açarak "kahve içelim" derken, genç kız "hayır" diyerek tepki vermişti. Cevabı beğenmeyen adam uzun süre genç kızı ısrarla arabasına davet ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Araştırmalarda şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.