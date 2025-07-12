Esenyurt'ta Genç Kadının Zorla Arabaya Bindirilme Anları Kamerada

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Esenyurt'ta bir genç çift arasında çıkan tartışma sırasında, kadın zorla otomobile bindirilmek istendi. Kadın yere düştükten sonra adam, onu sürükleyerek aracın içine yerleştirmeye çalıştı. O anlar çevredeki kameralarca kaydedildi.

Esenyurt'ta genç bir çift arasında tartışma çıktı. Bu sarıda otomobile zorla bindirilmek istenen kız gelmeyince yerde sürüklendi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme'de dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, genç bir çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenince genç kadın, yanındaki adam tarafından zorla otomobile bindirilmek istedi. Bu sırada telefonla konuşan genç kadın, yere düştü. Çılgına dönen adam, düşen kadını metrelerce sürükleyerek otomobile bindirdi. Kadının elindeki telefonu da alan adam, karşıdakine bağırıp cihazı da aracın içine attı. Zaman zaman küfür ettiği de duyulan adamı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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