Esenyurt'ta Genç Kadına Taciz: Kargocu Tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genç bir kadın, lüks siteye gelen kargocu tarafından taciz edildi. Asansörden çıktığı sırada fiziksel tacizde bulunan adam, kadını evine girene kadar rahatsız etmeye devam etti. Güvenlik ve komşuların bağırış seslerini duymasıyla kaçan R.K isimli şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, dün İnönü Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki genç kadın, kargo teslimatı için siteye girdiği düşünülen kargocu tarafından taciz edildi. İlk olarak asansörden inen kadına fiziksel tacizde adam, ardından kadını takip etmeye başladı. Koridor boyunca sözlü ve fiziki tacize devam eden R.K. isimli şahıs, güvenlik ve komşuların durumu fark etmesiyle siteden kaçtı. Kadın, olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, kısa sürede R.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL