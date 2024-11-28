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Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyonet Park Halindeki Araçlara Çarptı

Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyonet Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Esenyurt'ta freni boşalan bir kamyonet, park halindeki 5 araca çarpmasının ardından durabildi. Kazada sürücü yaralanırken, çarpılan araçlardan biri bir kafeteryanın camlarını kırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle bir kişi yaralanırken kamyonetin çarptığı araçlardan biri cadde üzerindeki kafeteryanın camlarını kırdı. O esnada kafeteryada müşteri olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal T., yönetimindeki 51 ABR 306 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Freni boşalan kamyonet cadde üzerinde park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücü Bilal T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kamyonetin çarptığı araçlardan biri savrularak cadde üzerindeki kafeteryanın camlarını kırdı. O esnada işletmede müşteri olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, meydana gelen kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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