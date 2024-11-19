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Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyonet Kaldırıma Girdi

Esenyurt'ta Freni Boşalan Kamyonet Kaldırıma Girdi
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İstanbul Esenyurt'ta freni boşalan bir kamyonet, araç sürücüsünün başarılı manevraları sayesinde can kaybı olmadan kaldırıma girdi ve iki ağacı devirerek durdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta freni boşalan kamyonet, yoldan çıkarak kaldırıma girdi. Yaklaşık 100 metre kaldırımdan ilerleyen araç, iki ağacı devirerek durabildi. Şoförün manevraları sayesinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre seyir halindeyken freni boşalan kamyonetin sürücüsü önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma girdi. Yaklaşık 100 metre kadar kaldırımda ilerleyerek demir dubaları deviren kamyonet, iki ağacı devirerek durabildi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmediği kazada şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza hakkında konuşan Örnek Mahallesi Muhtarı Emin Kızılateş, "Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonet freni boşalınca kaldırıma çıkmış. İki sokak bu şekilde ilerledikten sonra ağaca çarparak durabilmiş. Çok şükür cana ve mala bir zarar gelmemiş, sadece iki ağacımız devrildi. Şoförün geçtiği alan normal bir aracın bile zor geçebileceği bir yerdi, çok şükür korkulan olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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