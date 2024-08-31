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Esenyurt'ta Fransız turist otelde ölü bulundu

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Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Fransız turist, Esenyurt'ta bulunan bir otelde ölü olarak bulundu. Emniyet güçleri turistin ölüm nedenini araştırıyor.

Esenyurt'ta Fransız turist kaldığı otelde ölü bulundu. Emniyet güçleri turistin ölüm nedenini araştırıyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Gökevler Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Fransız turist sabah saatlerinde havaalanına gitmek için taksi çağırdı. Ancak gelen taksi turiste ulaşamayınca otel çalışanlarına durumu bildirdi. Turistin kaldığı odayı kontrol eden otel çalışanları turistin hareketsiz olduğunu gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda Fransız turistin hayatını kaybettiği belirtilirken emniyet güçleri turistin şüpheli ölümünü araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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