Firari lastiğin peşinden koştu; o anlar kamerada

Esenyurt'ta araçtan fırladığı düşünülen firari lastik, onlarca aracın arasından hızla ilerledi. Bir adam ise lastiği yakalamak için metrelerce koşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Kıraç mevkiinde bulunan bir caddede yaşandı. Seyir halindeki bir araçtan fırladığı düşünülen firari lastik, onlarca aracın arasında uzun süre ilerledi. O sırada aracın sahibi hızla ilerleyen lastiğin peşinden koştu. Yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL