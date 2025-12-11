Firari lastiğin peşinden koştu; o anlar kamerada
Esenyurt'ta bir araçtan fırladığı düşünülen lastik, hızla ilerleyerek birçok aracın arasından geçti. Lastiği yakalamaya çalışan adamın koşu anları kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Kıraç mevkiinde bulunan bir caddede yaşandı. Seyir halindeki bir araçtan fırladığı düşünülen firari lastik, onlarca aracın arasında uzun süre ilerledi. O sırada aracın sahibi hızla ilerleyen lastiğin peşinden koştu. Yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa